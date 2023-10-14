الصحة الفلسطينية: 1951 شهيداً و 6500 جريحا جراء قصف الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 51 ، بعدما استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.
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