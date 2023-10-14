Saturday, 14 October 2023 10:09 GMT

الصحة الفلسطينية: 1951 شهيداً و 6500 جريحا جراء قصف الاحتلال

10/14/2023 2:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية الحرب في غزة السبت الماضي.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.
وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 51 ، بعدما استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال الجمعة، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.




MENAFN14102023000208011052ID1107239684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث