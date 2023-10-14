شاهد بالفيديو - كيف يعامل مقاتلي كتائب القسام الأطفال الاسرائيليين

شاهد بالفيديو - كيف يعامل مقاتلي كتائب القسام الأطفال الاسرائيليين
التاريخ
10/14/2023 2:09:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد من تعامل مقاتليها مع الأطفال خلال المعارك رداً على ادعاءات جيش الاحتلال .
وأضافت أن هذه المشاهد تم التقاطها في كيبوتس "حوليت" باليوم الأول من معركة طوفان الأقصى.
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