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شاهد بالفيديو - كيف يعامل مقاتلي كتائب القسام الأطفال الاسرائيليين

10/14/2023 2:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد من تعامل مقاتليها مع الأطفال خلال المعارك رداً على ادعاءات جيش الاحتلال .
وأضافت أن هذه المشاهد تم التقاطها في كيبوتس "حوليت" باليوم الأول من معركة طوفان الأقصى.


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