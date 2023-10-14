مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن يشمل هدنة إنسانية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فجر اليوم السبت إن روسيا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يشمل هدنة إنسانية في غزة.



وقال نيبينزيا للصحفيين، إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار ، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، وإدانة جميع أعمال العنف.



وأضاف السفير الروسي أن هناك قرارات اتخذها المجلس والجمعية العامة لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويجب ان يتم تطبيق تلك القرارات بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدول الغربية في المجلس تمارس سياسة ازدواجية المعايير.