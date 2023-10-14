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جيش الاحتلال يقتحم جنين ويصيب شخصين في أريحا

10/14/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إحداهما خطيرة في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا.
من جهته، قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.




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