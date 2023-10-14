جيش الاحتلال يقتحم جنين ويصيب شخصين في أريحا

جيش الاحتلال يقتحم جنين ويصيب شخصين في أريحا
التاريخ
10/14/2023 1:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إحداهما خطيرة في مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا.
من جهته، قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
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