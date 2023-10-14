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ملك السعودية ينعى وفاة أمير كويتي

10/14/2023 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بوفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت قال فيها: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
هذا وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

روسيا اليوم



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