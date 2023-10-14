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بوريل يحذر من إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة

10/14/2023 1:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن نيّة إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني عن شمال قطاع غزة في ظل القتال المستمر، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل.
وقال بوريل في عبر موقع "إكس" : "أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمر خطير للغاية وشبه مستحيل".





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