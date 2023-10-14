سعادة الدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج يفتتح فعاليات أكبر حدث تعليمي في دولة الإمارات

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) معرض نجاح يربط طلبة المدارس والكليات في الدولة بجامعات رائدة حول العالم
طارحاً آفاقاً واسعة للمستقبل الجامعي
افتتح سعادة الدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، أمس نسخة دبي من معرض نجاح، أكبر فعاليّة تعليميّة دوليّة سنويّة في دولة الإمارات، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2023. جذب هذا الحدث الضخم الآلاف من طلبة المدارس والجامعات الباحثين عن فرص تعلميّة مميّزة وبرامج أكاديميّة عالميّة المستوى في مجال التعليم العالي.
وتعليقاً على الحدث، أكد سعادة المهيري أن الوزارة حريصة على توفير أفضل المسارات التعليمية للطلبة وتوعيتهم بالفرص الواعدة في مستقبل التعليم والتعلم، وتمهيد الطريق أمامهم ليواصلوا رحلة التعلم في أرقى المؤسّسات التعليمية محليّاً وخارجيّاً.
وقال سعادته إن هذا الأمر يشكل هدفا استراتيجيا وأولوية لدى الوزارة بما يتماشى مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة، لاسيما فيما يتصل بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة وتطوير قطاع التعليم العالي، وتوفير الدعم الأكاديمي للطلبة، وكذلك ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، بما يشكل قاعدة ارتكاز لتحقيق مخرجات تعليمية بجودة عالية، وضمانة لريادة دولة الإمارات في شتى المجالات العالمية.
ويضم هذا الحدث -مجاني الدخول- ما يزيد على 80 جامعة مشاركة من أكثر من 15 دولة. وتشتمل قائمة الجامعات المشاركة على جامعة ولاية أيوا، وسانت كلاود ستيت، وواترلو، وغويلف، ونيو برونزويك، وديبريسين، وليستر، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، على سبيل المثال لا الحصر.
ويتضمن المعرض -الممتد لثلاثة أيام- أكثر من 30 ندوة، من ضمنها جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع مجموعة من خبراء التعليم العالي المرموقين والتي تتناول مواضيعاً متنوعة. وتهدف هذه الجلسات التي تُعقد تحت مظلة "منصّة مركز النجاح" إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفر آفاقاً وظيفية واعدة. وبالمثل، يعد منتدى مرشدي المدارس حدثاً بالغ الأهميّة حيث يوفّر لمرشدي المدارس فرصاً فريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين.
وتعتبر مجموعة المنح الدراسية وفرص المساعدات المالية المتاحة من عوامل الجذب الرئيسيّة الأخرى للطلبة وأولياء الأمور في المعرض، إلى جانب إرشادات الخبراء حول تقديم الطلبات بالأطر الصحيحة لجعلها تنال إعجاب لجان القبول. بالإضافة لما تقدّم ذكره، لم يُهمَل الجانب الممتع في فعاليات هذا الحدث العريق، إذ يوجد العديد من السحوبات المسليّة ومشاركة منصّة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة – كوميكون، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، الذي يساهم في إضفاء أجواء مفعمة بالحيويّة والنشاط والمرح لمعرض نجاح.
وعلى حد تعبير ديمة السعدي، مديرة فعاليات نجاح في شركة إنفورما، الجهة المنظمة للحدث: "يكمن السبب الرئيسي وراء التألّق المستمر لمعرض نجاح - كما يتضح من الإقبال المتزايد عليه بشكل مطرد عاماً بعد عام – كونه الحدث الأكثر شمولاً من نوعه، حيث يغطي كافّة جوانب التعليم العالي، بدءاً من متطلبات القبول إلى المنح الدراسية، انتهاءً بفرص العمل... ".
وتجدر الإشارة إلى أنه لديك فرصة ثانية لتكتشف مجموعة من أفضل الجامعات والبرامج المحلية والعالمية وتباشر بتقديم الطلبات الجامعيّة خلال معرض نجاح أبوظبي، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في حال فاتتك فرصة حضور فعاليات نسخة دبي الحاليّة من المعرض.
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