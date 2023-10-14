تكريم التميز: الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز PRCA الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية لعام 2023

(MENAFN
- Atteline) دبي – 13 أكتوبر 2023: كشفت جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PRCAMENA) عن المرشحين النهائيين لجوائزها الرقمية.
تعكس جوائز PRCA الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي One Group، العمل المتميز في صناعة الاتصالات الرقمية في المنطقة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم الأربعاء، 8 نوفمبر، في فندق وريزيدنسز موڤنبيك في الرياض، المملكة العربية السعودية.
وتم تحكيم فئات الجوائز الـ 11 من قبل بعض المتخصصين الأكثر ابتكارًا في هذا المجال.
المتأهلون للتصفيات النهائية:
أفضل حملة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي:
Atteline – BOTIM: تطلق تنفيذ ChatGPT باللغة العربية.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا - الانتقال إلى الحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أفضل حملة تسويق رقمي:
سيسيرو وبرناي – إطلاق هاتف OPPO Reno 7.
مجموعة ون للاتصال والتسويق - (حملة جود الإسكان الخيرية) حملة اكتاب جود الخيري.
وكالة W7Worldwide - إيصال الروح الموحدة لشهر رمضان.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ووزارة الصحة أبوظبي - إهداء الحياة مع حياة.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وEpson - إبقاء شركة Epson في مقدمة اهتمامات منشئي المحتوى.
أفضل أداء في حملة رقمية:
استبيان أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر للشباب العربي - العيش في واقع جديد.
سيسيرو وبرناي – إطلاق هاتف OPPO Reno 7.
مجموعة ون للاتصال والتسويق - الحملة التسويقية للمؤتمر السعودي العالمي الخامس للسلامة والصحة المهنية 2022.
أكاديمية العلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - انطلق بأناقة - مركز صحارى.
وكالة W7Worldwide - عرض العمل الممتاز وراء الحج.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ووزارة الصحة أبوظبي - إهداء الحياة مع حياة.
أفضل حملة على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي:
استبيان أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر للشباب العربي - العيش في واقع جديد.
أصداء بي سي دبليو - الحقيقة حول الوزن بقلم نوفو نورديسك.
المجلس الثقافي البريطاني – Voices4Climate – تمكين أبطال المناخ.
شركة شبكة البحرين (بي نت) مع Seven Media Middle East – التحول.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا - إظهار شخصية دوركو.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وEpson - إبقاء شركة Epson في مقدمة اهتمامات منشئي المحتوى.
أفضل استخدام لتسويق المحتوى في الحملة:
استبيان أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر للشباب العربي - العيش في واقع جديد.
أبكو العالمية - مؤسسة بينالي الدرعية - إطلاق أول بينالي للفنون الإسلامية في العالم (IAB).
سيسيرو وبرناي – إطلاق هاتف OPPO Reno 7.
وكالة Touch - حملة توعوية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية.
وكالة Touch - حملة جود الإسكان الخيرية.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وحديد الإمارات – خطف الأضواء.
أفضل استخدام للوسائط المدفوعة في الحملة:
أبكو العالمية - تغيير السفر تغيير العالم.
أصداء بي سي دبليو – جسدي.
ATTELINE - إطلاق بوتيم 3.0.
المجلس الثقافي البريطاني – Voices4Climate – تمكين أبطال المناخ.
وكالةMG Motor & Performance Communications - إطلاق السيارة الكهربائية الهجينة الجديدة MG HS.
أكاديمية العلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - انطلق بأناقة - مركز صحارى.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وحديد الإمارات – خطف الأضواء.
وكالة Touch - جائزة المحتوى المحلي.
أفضل استخدام لإعداد التقارير والقياس في الحملة:
استبيان أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر للشباب العربي - العيش في واقع جديد.
وكالة Cosmopole - "تشذيب الدهون" من أجل اللياقة البدنية.
أكاديمية العلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - انطلق بأناقة - مركز صحارى.
وكالة W7Worldwide - إعادة تعريف تجارب تناول الطعام في شهر رمضان.
وكالة W7Worldwide - إطلاق المقر الرئيسي الجديد للتأمين الصحي في المنطقة.
أفضل استخدام للمؤثرين الاجتماعيين في الحملة:
أصداء بي سي دبليو - #HalaAlo.
وكالة Touch - المؤتمر القضائي الدولي.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا - إظهار شخصية دوركو.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وEpson - إبقاء شركة Epson في مقدمة اهتمامات منشئي المحتوى.
أفضل استخدام للفيديو في الحملة:
أصداء بي سي دبليو – جسدي.
مجموعة ون للاتصال والتسويق - موسم حج 1444هـ.
مجموعة ون للاتصال والتسويق – ارسم حلمك.
أكاديمية العلاقات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - انطلق بأناقة - مركز صحارى.
وكالة W7Worldwide - عرض الخدمة الممتازة وراء الحج.
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا - الانتقال إلى الحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي
المحترف الرقمي لهذا العام:
الدكتورة بسمة العتيبي، مدير مساعد للحسابات الرقمية - أبكو العالمية (الرياض).
ريم مسودة، رئيس قسم الاتصالات - أكاديمية العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سانيا إعجاز، مديرة الحسابات – ATTELINE.
الفريق الرقمي لهذا العام:
ماتريكس للعلاقات العامة - ثورة في الاتصالات من خلال التحول الرقمي
ويبرشاندويك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا – فريق ذو قوة خارقة
-انتهى-
حول PRCA:
تأسست جمعية العلاقات العامة البريطانية PRCA في لندن عام 1969، وأطلقت PRCA الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016 بهدف رفع معايير العلاقات العامة والاتصالات. جمعية العلاقات العامة والاتصالات (PRCA) تعد أكبر هيئة مهنية في مجال العلاقات العامة في العالم. وتمثل أكثر من 35,000 محترف في مجال العلاقات العامة في 82 دولة حول العالم. "نحن مدافعون عالميون عن التميز في مجال العلاقات العامة. تعمل فرقنا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ مع محترفين من مختلف أنحاء العالم لتنسيق أنشطتنا عبر القارات الست".
مهمتنا هي بناء صناعة العلاقات العامة بشكل أكثر احترافية وأخلاقية وتقدمًا. "نحن ندعم وننفذ المعايير المهنية في جميع أنحاء العالم من خلال ميثاقنا المهني ومدونة قواعد السلوك". تلزم مدونتنا الأعضاء بالالتزام بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية. "نحن نقدم تدريبًا استثنائيًا ونوفر بيانات صناعية موثوقة وشبكات عالمية وفرص تطوير. كما ندير المنظمة الدولية لاستشارات الاتصالات (ICCO)، وهي الهيئة الجامعة التي تجمع 41 جمعية للعلاقات العامة و3,000 وكالة حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، ندعم جمعية الاتصالات في صناعة السيارات (MICA).
لمزيد من المعلومات قم بزيارة :
MENAFN14102023006284014322ID1107239617