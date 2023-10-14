الدورة الخامسة لمهرجان دبي للمفروشات تنطلق اليوم بمشاركة أكثر من 70 علامة تجارية تقدم تخفيضات تصل إلى 75%

(MENAFN
- Tales & Heads) ينطلق مهرجان دبي للمفروشات – الذي يُعَدُّ أكبر احتفالٍ في المدينة للتصميم المنزلي، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والتصميم الخارجي، والحدائق– اليوم في دورته الخامسة ليقدم حتى 29 أكتوبر الجاري أفكارا مميزة للديكور المنزلي، وفعاليات التصميم المشوقة، والعروض الترويجية والصفقات التي لا تفوَّت، إلى جانب فرص الربح الوفير ما يعكس أهمية قطاع الأثاث والتصميم الداخلي الديناميكي في دبي.
يُبرِز مهرجان دبي للمفروشات في دورته الخامسة أحدث اتجاهات التصميم المنزلي من خلال ورش عملٍ تم تصميمها بعناية يقدمها خبراء يمثلون نخبة من العلامات التجارية العالمية والمحلية المفضلة في مجال التصميم والديكور الداخلي. كما ستتاح لعشاق الديكور المنزلي فيه الفرصة لاستكشاف أفكار ملهمة للأدوات المنزلية، فضلا عن تسوُّق الكثير من المنتجات بدءا من مواد البناء وحتى قطع الأثاث المميَّزة، كل ذلك بأسعار منافسة مع العروض الترويجية المذهلة في مهرجان دبي للمفروشات.
الفرصة متاحة خلال أيام المهرجان للاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 بالمئة على أكثر من 70 علامة تجارية مشهورة في مجال الأدوات المنزلية والمفروشات والإلكترونيات وكل ما يتعلق بالمقتنيات الخارجية التي تستخدم في الهواء الطلق. كما يستطيع المتسوقون أيضًا تحقيق الاستفادة القصوى من العروض الخاصة على تصاميم مختارة، مثل "اشترِ قطعة احصل على الثانية مجانًا"؛ كما أن هناك أكثر من 50 فرصة للفوز من خلال السحوبات، وشراء منتجات مختارة، وقسائم هدايا حصرية، وعروض الولاء. وفي ظل وجود أكثر من 100 عرض ترويجي، فإن المتسوقين على موعد خلال 17 يوما ضمن مهرجان دبي للمفروشات للحصول على فرصة لإضفاء الانتعاش على تصاميمهم الداخلية، وتجديد مساحاتهم الخارجية، وتحديث أجهزتهم المنزلية. كما يمكن للمتسوقين المشاركة في السحب الذي تجريه Idealz للفوز بشقة جديدة أو 100,000 درهم نقداً من خلال سحب بمناسبة حلول خمسة سنوات لمهرجان دبي للمفروشات.
يمكن للزوار التعرف على أحدث توجهات الموضة والتصميم الداخلي والجمال والإلكترونيات والمجوهرات مع النسخة الثانية لـ "مردف هاوس أوف ستايل" - الوجهة النهائية لأحدث اتجاهات الخريف والشتاء حتى 29 أكتوبر. يمكن للمتسوقين للمشاركة في ورش العمل المجانية الحصص المختلفة بدءًا من اليوم وحتى 29 أكتوبر.
استمتعوا بأكبر تجربة احتفالية لتصميم المنازل والأثاث والديكورات الداخلية والأجهزة المنزلية في دبي، والتي تقام في الفترة من 13 حتى 29 أكتوبر. اكنشفوا الدورة الخامسة من مهرجان دبي للمفروشات، الذي يقدم عروضاً لا تفوت على الأدوات المنزلية، وإلهاماً جديداً ومبدعاً لتصميم المنازل في كل مكان، مع فعاليات يقودها خبراء القطاع والعديد من الأنشطة الأخرى. يمكنكم إعادة تصميم مساحات المعيشة في منازلكم، والتعمق في عالم التصميم الداخلي،
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