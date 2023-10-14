Saturday, 14 October 2023 10:07 GMT

بوريل: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة مستحيلة تماماً

10/14/2023 1:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،
السبت، بأن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماماً تنفيذه".

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية رداً على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بكين في اليوم الأخير من زيارته للصين: "أقول بصفتي ممثلاً للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.. إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماماً تنفيذها".

وأضاف: "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107239606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث