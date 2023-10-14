بوريل: دعوة إسرائيل لإجلاء سكان شمال غزة مستحيلة تماماً

صرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،

السبت، بأن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تماماً تنفيذه".

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية رداً على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بكين في اليوم الأخير من زيارته للصين: "أقول بصفتي ممثلاً للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.. إن (عملية الإجلاء) من المستحيل تماماً تنفيذها".

وأضاف: "تصور إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة لا يمكن سوى أن يشكل أزمة إنسانية".

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