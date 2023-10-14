إسرائيل تتأهب لاجتياح غزة وحماس تتعهد بالقتال حتى آخر قطرة دم

يواجه أكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة نهاية مهلة إسرائيلية، اليوم السبت، للفرار جنوباً، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بدأت للتو الرد على هجوم حماس الأسبوع الماضي على جنوب إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المشاورات جارية مع الحكومات في المنطقة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني الفلسطينيون المحاصرون من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وسط قصف إسرائيلي عنيف.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بسبب الهجوم الذي وقع قبل أسبوع وقتل خلاله مقاتلوها 1300 إسرائيلي معظمهم من المدنيين واحتجزوا عشرات الرهائن.

ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة الذي تديره حماس، والذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة. وتقول سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.

وتلقى أكثر من مليون من سكان شمال غزة أمس الجمعة إشعاراً من إسرائيل بالفرار جنوباً قبل هجوم بري متوقع.



وتعهدت حماس بالقتال حتى آخر قطرة دم وطلبت من السكان البقاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن القوات المدعومة بالدبابات نفذت ضربات لقصف أطقم الصواريخ الفلسطينية وجمع معلومات عن موقع الرهائن، وهو أول تقرير رسمي للقوات البرية في غزة منذ بدء الأزمة.

وقال نتنياهو في بيان نادر بثه التلفزيون، أمس الجمعة، بعد بدء عطلة السبت اليهودي: "نضرب أعداءنا بقوة غير مسبوقة.. أؤكد أن هذه هي البداية فقط".

وتشير التقديرات إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين توجهوا جنوباً من شمال غزة في أعقاب الأمر الإسرائيلي، وفقاً للأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 400 ألف فلسطيني نزحوا داخلياً بسبب الأعمال القتالية قبل هذا التوجيه. لكن كثيرين آخرين قالوا إنهم سيبقون.

وقال محمد (20 عاماً) خارج مبنى دمرته ضربة جوية إسرائيلية قرب وسط غزة "الموت أفضل من الرحيل".

وتبث المساجد رسالة "تمسكوا ببيوتكم، تشبثوا بأرضكم".

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من وقوع كارثة إذا اضطر هذا العدد الكبير من الناس إلى الفرار، وقالت إنه ينبغي رفع الحصار للسماح بدخول المساعدات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة، حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليه. حتى الحروب لها قواعد".

وقال بايدن، في كلمة ألقاها في محطة شحن في فيلادلفيا، إن معالجة الأزمة الإنسانية تمثل أولوية قصوى.

وقال إن الفرق الأمريكية في المنطقة تعمل مع إسرائيل ومصر والأردن وحكومات عربية أخرى والأمم المتحدة.

وأضاف: "الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس وهجمات حماس المروعة، وهم يعانون نتيجة لذلك أيضا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه من المستحيل على سكان غزة الاستجابة لأوامر إسرائيل بالتحرك جنوباً دون "عواقب إنسانية مدمرة"، ما دفع إسرائيل إلى انتقاده قائلة إن الأمم المتحدة ينبغي أن تدين حماس وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث على مواقع التواصل الاجتماعي: "الخناق يضيق على السكان المدنيين في غزة. كيف من المفترض أن يتحرك 1.1 مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان في أقل من 24 ساعة"؟

ابتعدوا عن حماس

أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن، أن التهجير القسري سيشكل تكراراً لما حدث في عام 1948، عندما فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طُردوا مما يُعرف الآن بإسرائيل. ومعظم سكان غزة هم من نسل هؤلاء اللاجئين.

وقطاع غزة أحد أكثر الأماكن ازدحاماً على وجه الأرض، وفي الوقت الراهن لا يوجد مخرج. وإضافة إلى الحصار الإسرائيلي، قاومت مصر الدعوات لفتح حدودها مع غزة.



والتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الجمعة، بنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت. وقال أوستن إن المساعدات العسكرية تتدفق إلى إسرائيل، لكن هذا هو وقت الحزم وليس الانتقام.

وقال جالانت: "الطريق سيكون طويلاً، لكني أعدكم في النهاية بأننا سننتصر".

والتقى بلينكن بالملك عبد الله الثاني في الأردن، أمس الجمعة، ومع عباس الذي تمارس سلطته الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، لكنها فقدت السيطرة على غزة لصالح حماس في عام 2007. وسافر بلينكن في وقت لاحق إلى قطر، حليفة الولايات المتحدة التي تتمتع بنفوذ بين الجماعات الإسلامية.

وفي الضفة الغربية نشب اشتباك بالأسلحة النارية بين المتظاهرين المناصرين لغزة وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 16 شخصاً قتلوا بالرصاص.

كما كانت هناك مخاوف من انتشار الأعمال العدائية، بما في ذلك إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث كانت الاشتباكات التي وقعت في الأسبوع الماضي هي الأكثر دموية منذ عام 2006.

وقُتل عصام عبدالله مصور التلفزيون في رويترز، أمس الجمعة، أثناء عمله في جنوب لبنان بصواريخ أطلقت من اتجاه إسرائيل، وفقاً لما ذكره مصور تلفزيون آخر في رويترز في مكان الحادث. وأصيب 6 صحفيين آخرين.

واتهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعضو برلمان من حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة إنه سيحقق في ما حدث في المنطقة بعد مقتل الصحفي.

وأضاف المبعوث جلعاد إردان: "نحاول دائماً الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتجنبها. بالتأكيد لا نريد مطلقاً إيذاء أو قتل أو إطلاق النار على أي صحفي يؤدي عمله".