ميرنز كريستين تعيّن قطر متاحف وكي-إن التجارية لذراعها جديدًا تنفيذيًا رئيسًا

(MENAFN
- Qatar Museums) الدوحة، قطر، 13 أكتوبر 2023 - أعلنت متاحف قطر اليوم عن تعيين كريستين ميرنز رئيسًا تنفيذيًا لشركة إن-كيو إنتربرايسز، الذراع التجارية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمتاحف قطر في قطاعات عدّة كالبيع بالتجزئة، ومجال المواد الغذائية والمشروبات وقطاع الضيافة، كما تخلق فرصًا تجارية للفنانين والمصممين ورجال الأعمال، وتوفّر أيضًا تجارب منظمة تُبرز ملامح الضيافة التي تتميّز بها دولة قطر.
وفي هذا الصدد، قال السيد علي بو ظريف، نائب رئيس مجلس إدارة إن-كيو: " كريستين ميرنز هي داعم للفنانين الذين يتمتعون بفكر مليء بالحماس تجاه المشاريع. وتحمل معها ثروة من المعارف والخبرات من القطاع غير الربحي وقطاع الأعمال، ما يجعل منها القائد المثالي القادر على خلق فرص في مجال ريادة الأعمال للمبدعين الناشئين في قطر، سواء في عين المكان أو من خلال المشاركات الرقمية.
وستشرف ميرنز على نموذج الأعمال الممتد من المطاعم والمتاجر والبيع بالتجزئة وتجارب تناول الطعام والمنصات الرقمية، التي تضمّ كلّا من مطعم إدام من آلان دوكاس في متحف الفن الإسلامي؛ ومطعم جيوان، ومقهى 875 في متحف قطر الوطني؛ وكافيه 999# بمطافئ، ومطعم نوى في 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي؛ ومقهى ومطعم بروفايلز فيM7؛ ورالف كوفي في بلاس فاندوم؛ ومتجر إن-كيو عبر الأنترنت؛ ومتاجر الهدايا التابعة لمتاحف قطر؛ ومتجر كاس آرت قطر؛ والمتاجر المؤقتة المتواجدة في كل من M7، وصالات العرض التابعة لمتاحف قطر، ومطافئ، وغيرها.
وقالت كريستين ميرنز: "أعتز جدًا بما وصل إليه متحف M+، وما سيصل إليه، وبانخراطي الآن في منصبي الجديد كرئيس تنفيذي لشركة إن-كيو إنتربرايسز. إن رؤية قطر الثقافية 2030 هي رؤية مبنية على حكمة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وثباتها الراسخ، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه الرؤية التي تشكّل بوصلةً توجه فريق إن-كيو. إن للتجارة الثقافية قدرة على سد الفجوة باعتبارها سياق مألوف في تجربة جديدة ومتطورة للثقافة القطرية. وإنني أتطلع إلى العمل مع متاحف قطر وفرق العمل في إن-كيو، لأخذ الشركة في اتجاه الريادة في التجارة الثقافية على مستوى العالم.
وكانت ميرنز قد شغلت، في الفترة الأخيرة، منصب رئيس قسم التجارة وخدمات الزوار في متحف M+ بهونغ كونغ، حيث كانت تُشرف على إدارة ضخمة تضطلع بمسؤوليات عدّة كخدمة الزوار، والعلامات التجارية وترتيبات التراخيص، وتسويق البضاعة، واستراتيجيات خاصة بالعضوية والرعاية، وتشكيل الفضاءات العامة، وتطوير التجارة وعمليات التجزئة، وإنشاء مشاريع جديدة مدرّة للدخل.
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