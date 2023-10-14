محافظ المنوفية: تنفيذ موقف السيارات النموذجي بأشمون بنسبة 98%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون انتهت من أعمال التشطيبات النهائية بموقف السيارات النموذجي الجديد والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمساحة 3 أفدنة بنسبة تنفيذ 98%.
يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشتى أرجاء المحافظة.
وشدد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم الجمعة، على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أ ش أ
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