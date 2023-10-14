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محافظ المنوفية: تنفيذ موقف السيارات النموذجي بأشمون بنسبة 98%

10/14/2023 12:43:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون انتهت من أعمال التشطيبات النهائية بموقف السيارات النموذجي الجديد والمقام على أرض سوق المواشي القديم بمساحة 3 أفدنة بنسبة تنفيذ 98%.

يأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشتى أرجاء المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم الجمعة، على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أ ش أ

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