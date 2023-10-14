التعاون الاقتصادي: أسواق العمل لا تزال قوية في الاقتصادات المتقدمة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قوة أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن حصة السكان في سن العمل -الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا- في الدول الأعضاء البالغ عددها 38 دولة، ارتفعت إلى أكثر من 70% للمرة الأولى، ضمن سجلات تعود إلى عام 2005.

كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى لها في السجلات التي تعود إلى عام 2008، بين الرجال والنساء على حد سواء، حيث كان 73.7% من السكان في سن العمل إما يعملون أو يبحثون عن عمل.

وقالت“أنابيل موروجان”، رئيسة إحصاءات التجارة والإنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:“التضخم المرتفع والضغوط الناجمة عنه على الموارد المالية للأسر، ربما يكون أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع المشاركة في سوق العمل”، بحسب صحيفة“فاينانشال تايمز”.

وفي حين تعد قوة سوق العمل سبباً في زيادة الآمال في قدرة البنوك المركزية على كبح جماح التضخم المرتفع دون ارتفاع معدل البطالة المصاحب نظريًا للتشديد النقدي السريع، إلا أنها سمحت للعمال بالضغط من أجل زيادة الأجور، ما قد يهدد باستمرار الضغوط التضخمية.

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