معلومات الطاقة: تراجع إنفاق الأسر الأمريكية على الطاقة هذا الشتاء

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تنفق الأسر في الولايات المتحدة هذا الشتاء -من نوفمبر إلى مارس- أقل فيما يخص أسعار الطاقة لأغلب أنواع وقود التدفئة، مقارنة بالشتاء الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير نُشر الخميس:“نتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بالجملة هذا الشتاء بنسبة 14% مقارنة بالشتاء الماضي، مدفوعة بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والمخزونات القوية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار التجزئة للأسر بنسبة 21%”.

ونظرًا لأن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر شيوعًا المستخدم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض أسعار الكهرباء بالتجزئة أيضًا بشكل طفيف بلغ نحو 2% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض بنسبة 6% في أسعار البروبان هذا الشتاء، حيث تؤدي زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بالتزامن مع مخزونات البروبان القياسية، إلى فرض ضغوط هبوطية على الأسعار.

بينما رجحت التوقعات أن تنفق المنازل الأمريكية التي تستخدم زيت التدفئة هذا الشتاء أكثر بنسبة 8% من الشتاء الماضي، لأن الطلب المتزايد على التدفئة بسبب الشتاء البارد في الشمال الشرقي، من المرجح أن يعوض انخفاض الأسعار.

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