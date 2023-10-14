معلومات الطاقة: تراجع إنفاق الأسر الأمريكية على الطاقة هذا الشتاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن تنفق الأسر في الولايات المتحدة هذا الشتاء -من نوفمبر إلى مارس- أقل فيما يخص أسعار الطاقة لأغلب أنواع وقود التدفئة، مقارنة بالشتاء الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير نُشر الخميس:“نتوقع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بالجملة هذا الشتاء بنسبة 14% مقارنة بالشتاء الماضي، مدفوعة بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والمخزونات القوية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار التجزئة للأسر بنسبة 21%”.
ونظرًا لأن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر شيوعًا المستخدم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض أسعار الكهرباء بالتجزئة أيضًا بشكل طفيف بلغ نحو 2% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض بنسبة 6% في أسعار البروبان هذا الشتاء، حيث تؤدي زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بالتزامن مع مخزونات البروبان القياسية، إلى فرض ضغوط هبوطية على الأسعار.
بينما رجحت التوقعات أن تنفق المنازل الأمريكية التي تستخدم زيت التدفئة هذا الشتاء أكثر بنسبة 8% من الشتاء الماضي، لأن الطلب المتزايد على التدفئة بسبب الشتاء البارد في الشمال الشرقي، من المرجح أن يعوض انخفاض الأسعار.
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