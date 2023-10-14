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أسعار النفط تقفز بأكثر من 3 دولارات لتتجاوز مستوى 89 دولارًا

10/14/2023 12:43:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الجمعة ليتداول سعر خام برنت أعلى 89 دولارًا للبرميل، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في ظل الصراع في الشرق الأوسط.

وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركتين للشحن بسبب انتهاكهما سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي في ديسمبر العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.69% أو 3.17 دولار إلى 89.17 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.88% أو 3.22 دولار عند 86.13 دولار للبرميل، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” بأن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.

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