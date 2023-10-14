أسعار النفط تقفز بأكثر من 3 دولارات لتتجاوز مستوى 89 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الجمعة ليتداول سعر خام برنت أعلى 89 دولارًا للبرميل، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في ظل الصراع في الشرق الأوسط.
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على شركتين للشحن بسبب انتهاكهما سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي في ديسمبر العام الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.69% أو 3.17 دولار إلى 89.17 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.88% أو 3.22 دولار عند 86.13 دولار للبرميل، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” بأن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.
أرقام
MENAFN14102023000202011048ID1107239595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.