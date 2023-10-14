تشيلي تسعى لجذب الشركات اليابانية لتطوير إنتاج الليثيوم

MENAFN - Al-Borsa News) قالت تشيلي، موطن أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، إن شركات البطاريات والمعادن اليابانية هي من بين الجهات المستثمرة الآسيوية المهتمة بالحصول على وضع تفضيلي طويل الأجل إلى الليثيوم، مقابل إضافة قيمة إلى المواد الخام ونقل المهارات.

تسعى تشيلي، التي تحتل مركزاً مهماً في عالم التعدين، جذب الشركات التي يمكن أن تساعدها في تطوير قدراتها على المعالجة والتصنيع. في أبريل، منحت صانعة السيارات الكهربائيةالصينية“بي واي دي” (BYD) إمكانية الاستفادة من أسعار تفضيلية لكربونات الليثيوم التي تنتجها“سي كيو أم” (SQM)، ثاني أكبر شركة منتجة لهذا المعدن في العالم، لاستخدامها في مصنع“كاثود” سيبنى في شمال البلاد.

تأمين امدادات الليثيوم

سيتاح شراء الليثيوم الإضافي -من منجم“البيمارل” (Albemarle) في تشيلي- خلال العام المقبل لصفقات مماثلة. وبينما سينتهي عقد إنتاج”سي كيو أم” في عام 2030، سيستمر عقد“البيمارل” حتى عام 2043 ، ما يوفر المزيد من اليقين لمقدمي العطاءات للحصول على أسعار تفضيلية ويشير إلى عملية أكثر تنافسية، حسبما قال وزير الاقتصاد التشيلي نيكولاس غراو.

“تريد الشركات المنتجة للبطاريات أن تلعب دوراً في استخراج الليثيوم، وذلك للتأكد من وفرة الامدادات”، وفق ما ذكره غراو خلال مقابلة في طوكيو، حيث يقود حملة ترويجية ستجري أيضاً في كوريا الجنوبية، قبل أن يتوجه إلى الصين مع الرئيس غابرييل بوريك. مُضيفاً:“تعتبر هذه الطريقة أبسط بكثير”. حيث لا يتعين على الشركات الانتظار ثلاث سنوات أو خمس سنوات لتأمين امداداتها من الليثيوم”.

بعد اجتماعات مع شركة“سومي تومو” (Sumitomo) و”ميتسوي آند كو” (Mitsui & Co) و”سوجيتز” (Sojitz)، إلى جانب شركات أخرى مشاركة في سلاسل توريد البطاريات والمركبات الكهربائية، أشار غراو إلى مدى اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار.

شركتا تعدين الليثيوم الوحيدتان في تشيلي

تستثمر أكبر الشركات المنتجة للبطاريات وشركات صناعة السيارات في اليابان بكثافة في مجال تطوير بطاريات الجيل التالي حيث تتنافس مع شركتي“تسلا” التابعة لإيلون ماسك و”بي واي دي” – تعتبر الشركتان من رواد تحول صناعة السيارات العالمية نحو المركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات.

قالت شركة“باناسونيك” (Panasonic) إنها تحرز تقدماً في إنشاء أول سلسلة توريد لبطاريات الليثيوم أيون في كندا للسيارات الكهربائية المصنوعة في أميركا الشمالية. والتقى مسؤولون يابانيون وكنديون الأسبوع الماضي في أوتاوا لتوقيع اتفاقية بشأن سلاسل توريد السيارات الكهربائية.

ورداً على سؤال طُرح حول الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات من كل من الصين والدول المتحالفة مع الولايات المتحدة -التي تسعى إلى تنويع سلاسل توريد الطاقة النظيفة، والتي أبرمت معها تشيلي اتفاقية تجارة حرة– قال غراو إن البلاد تعتبر نهجها المحايد ميزة.

سعت تشيلي، أكبر دولة منتجة للنحاس وثاني أكبر دولة موردة لليثيوم، إلى تحقيق أقصى استفادة من الطلب المزدهر على مواد البطاريات، لكنها هزت الأسواق في بعض الأحيان. حددت خطة أعلنت عنها حكومة بوريك في وقت سابق من هذا العام مقترحات للدولة للحصول على حصة مسيطرة في عمليات استخراج الليثيوم التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية، مع هدفين مزدوجين لزيادة الإنتاج وجعل الاستخراج أكثر استدامة.

ومع ذلك، قالت الحكومة إنها ستحترم العقود الحالية لشركتي“سي كيو أم” و“البيمارل” -شركتا تعدين الليثيوم الوحيدتان في تشيلي- كما ستسمح للشركات الخاصة بالاحتفاظ بسيطرتها على المشاريع في المناطق غير الاستراتيجية. ومن المقرر تقديم العطاءات للحصول على عقود التنقيب العام المقبل بمجرد أن تحدد السلطات مناطق إنتاج جديدة.

جهود استمرار انتاج الليثيوم

مع بقاء سبع سنوات فقط على انتهاء عقد“سي كيو أم”، دخلت الشركة في محادثات مع“كوديلكو” (Codelco) المملوكة للدولة لترتيب جديد بموجب نموذج القطاعين العام والخاص. وقال غراو إن أي صفقة ستشهد حصول“كوديلكو” على حصة أغلبية في الأسهم، لكن من الناحية المثالية ستشكل الشركتان مشروعاً مشتركاً“تشاركان فيه بطريقة مماثلة في العملية”. مُشيراً إلى مصلحة الجانبين في التوصل إلى اتفاق لتجنب التوقف عن الانتاج.

استبعد الوزير المخاوف التي تزعم على أنه على الرغم من المزايا التي تتمتع بها تشيلي من حيث التكلفة (يُعالج الليثيوم من رواسب المحلول الملحي بسهولة أكبر في كربونات الليثيوم) إلا أن دولاً أخرى أحرزت تقدماً أسرع في الاستفادة من الطلب المتزايد على الليثيوم، ومن بينها أستراليا.

تعليقاً على ذلك، قال غراو:“نحن بحاجة إلى جذب الجهات المناسبة”.“من وجهة نظرنا، إنها ليست منافسة مع دول أخرى، لكنها تتعلق بكيفية القيام بالعمل بشكل جيد، وكيفية جذب الأطراف المناسبة حتى نتمكن من الاستفادة من الفرصة الهائلة التي نمتلكها.”

أرقام نقلًا عن اقتصاد الشرق