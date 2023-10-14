أسعار الذهب تعزز مكاسبها وتقفز 25 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار الذهب مكاسبها في تداولات الجمعة بحوالي 25 دولارًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية في ظل تكهنات بأن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهايتها.

وتتجه أسعار المعدن الأصفر نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس التي تزيد على 2% في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.32% أو 24.9 دولار عند 1907.9 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحوالي 1.39% أو 25.97 دولار عند 1894.87 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.89% عند 22.38 دولار للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 0.33% عند 873.52 دولار.

ويأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الصينية التي أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير خلال سبتمبر، ما أثار المخاوف بشأن انكماش الأسعار الذي لا يزال يشكل خطرًا حقيقيًا على الصين.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 106.58 نقطة.

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