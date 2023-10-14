أسعار الذهب تعزز مكاسبها وتقفز 25 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار الذهب مكاسبها في تداولات الجمعة بحوالي 25 دولارًا مع تراجع عوائد السندات الأمريكية في ظل تكهنات بأن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهايتها.
وتتجه أسعار المعدن الأصفر نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ مارس التي تزيد على 2% في ظل التوترات في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.32% أو 24.9 دولار عند 1907.9 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بحوالي 1.39% أو 25.97 دولار عند 1894.87 دولار.
كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.89% عند 22.38 دولار للأوقية، وصعد السعر الفوري للبلاتين 0.33% عند 873.52 دولار.
ويأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الصينية التي أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير خلال سبتمبر، ما أثار المخاوف بشأن انكماش الأسعار الذي لا يزال يشكل خطرًا حقيقيًا على الصين.
واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 106.58 نقطة.
أرقام
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