بنك أوف أمريكا: الأسهم الأمريكية تتجنب تراجع حاد إذا ظلت عوائد السندات دون 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“بنك أوف أمريكا” في مذكرة بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تتجنب رؤية مستقبلية قاتمة في حال ظلت عوائد السندات أقل من المستوى التاريخي المرتفع البالغ 5%.
وأوضح الخبير الاستراتيجي لدى البنك“مايكل هارتنت” أن مؤشر الأسهم الأمريكية“إس أند بي 500” يمكنه مواصلة التداول أعلى 4200 نقطة -الذي أغلق تعاملات الأمس عند 4349 نقطة- على المدى القريب في مثل هذا السيناريو، وذلك حسبما نقلت“بلومبرج”.
وأشار إلى أن الانخفاض دون هذا المستوى سيكون مدفوعًا بارتفاع الدولار وعوائد السندات وصعود أسعار النفط أعلى 100 دولار للبرميل، وعلامات واضحة على أن أزمة الائتمان بالنسبة للشركات الصغيرة تسبب ارتفاع معدل البطالة.
وأظهرت المذكرة نقلاً عن بيانات“إي بي إف آر جلوبال” أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تخارج حوالي 8.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر، بينما اجتذبت الصناديق النقدية 16.9 مليار دولار، وتدفقت 3.7 مليار دولار لصناديق السندات.
أرقام
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