بنك أوف أمريكا: الأسهم الأمريكية تتجنب تراجع حاد إذا ظلت عوائد السندات دون 5%

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر“بنك أوف أمريكا” في مذكرة بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر أن الأسهم الأمريكية يمكن أن تتجنب رؤية مستقبلية قاتمة في حال ظلت عوائد السندات أقل من المستوى التاريخي المرتفع البالغ 5%.

وأوضح الخبير الاستراتيجي لدى البنك“مايكل هارتنت” أن مؤشر الأسهم الأمريكية“إس أند بي 500” يمكنه مواصلة التداول أعلى 4200 نقطة -الذي أغلق تعاملات الأمس عند 4349 نقطة- على المدى القريب في مثل هذا السيناريو، وذلك حسبما نقلت“بلومبرج”.

وأشار إلى أن الانخفاض دون هذا المستوى سيكون مدفوعًا بارتفاع الدولار وعوائد السندات وصعود أسعار النفط أعلى 100 دولار للبرميل، وعلامات واضحة على أن أزمة الائتمان بالنسبة للشركات الصغيرة تسبب ارتفاع معدل البطالة.

وأظهرت المذكرة نقلاً عن بيانات“إي بي إف آر جلوبال” أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تخارج حوالي 8.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر، بينما اجتذبت الصناديق النقدية 16.9 مليار دولار، وتدفقت 3.7 مليار دولار لصناديق السندات.

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