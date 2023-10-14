ارتفاع أسعار الواردات في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة له على التوالي.

ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الجمعة، كان الارتفاع أقل بكثير من المتوقع، حيث أشار الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة“وول ستريت جورنال” آراءهم إلى زيادة بنسبة 0.5%.

وباستثناء الوقود، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، علمًا بأن هذا المؤشر – أسعار الواردات باستثناء الوقود – لم يرتفع منذ فبراير.

وانخفض معدل تضخم أسعار الواردات على أساس سنوي بنسبة 1.7% في سبتمبر، وهي أقل وتيرة انخفاض منذ فبراير.

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