ارتفاع أسعار الواردات في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة له على التوالي.
ووفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الجمعة، كان الارتفاع أقل بكثير من المتوقع، حيث أشار الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة“وول ستريت جورنال” آراءهم إلى زيادة بنسبة 0.5%.
وباستثناء الوقود، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، علمًا بأن هذا المؤشر – أسعار الواردات باستثناء الوقود – لم يرتفع منذ فبراير.
وانخفض معدل تضخم أسعار الواردات على أساس سنوي بنسبة 1.7% في سبتمبر، وهي أقل وتيرة انخفاض منذ فبراير.
أرقام
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