الأسهم الأمريكية ترتفع بقيادة البنوك وتتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم من نتائج أعمال قوية للبنوك ومع تراجع عوائد سندات الخزانة.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.65% إلى 33856 نقطة، في تمام الساعة 04:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وزاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.45% إلى 4369 نقطة، فيما استقر مؤشر“ناسداك” عند 13580 نقطة.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم، مواصلة ابتعادها عن أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عامًا الذي سجلته مؤخرًا، وسط تكهنات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
وارتفعت أسهم بنوك“جيه بي مورجان” بنسبة 4.50%، و”ويلز فارجو” بنسبة 4.70%، و”سيتي جروب” بنسبة 3.75%، بعدما أعلنت نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات.
على جانب آخر، أظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، لكنها أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%.
وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث تتجاوز مكاسبها 1% حتى الآن، وسيكون هذا الأسبوع الثالث على التوالي من الارتفاع لمؤشر“ناسداك”، والثاني لمؤشر“إس آند بي 500”.
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