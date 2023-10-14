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الأسهم الأمريكية ترتفع بقيادة البنوك وتتجه إلى تسجيل مكاسب أسبوعية

10/14/2023 12:43:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية، بدعم من نتائج أعمال قوية للبنوك ومع تراجع عوائد سندات الخزانة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.65% إلى 33856 نقطة، في تمام الساعة 04:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وزاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.45% إلى 4369 نقطة، فيما استقر مؤشر“ناسداك” عند 13580 نقطة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم، مواصلة ابتعادها عن أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عامًا الذي سجلته مؤخرًا، وسط تكهنات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

وارتفعت أسهم بنوك“جيه بي مورجان” بنسبة 4.50%، و”ويلز فارجو” بنسبة 4.70%، و”سيتي جروب” بنسبة 3.75%، بعدما أعلنت نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات.

على جانب آخر، أظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي، لكنها أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.5%.

وتتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث تتجاوز مكاسبها 1% حتى الآن، وسيكون هذا الأسبوع الثالث على التوالي من الارتفاع لمؤشر“ناسداك”، والثاني لمؤشر“إس آند بي 500”.

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