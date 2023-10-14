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تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في 5 أشهر مع مخاوف التضخم

10/14/2023 12:43:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية للشهر الحالي، لتسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع ارتفاع توقعات التضخم على المديين القصير والطويل.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.5% على أساس شهري عند 63 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر، مقابل 68.1 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 67.4 نقطة.

وأظهر المسح انخفاض مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 66.7 نقطة في أكتوبر من 71.4 نقطة خلال سبتمبر، وكذلك هبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 8% على أساس شهري من 66 نقطة إلى 60.7 نقطة.
البورصة
بينما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.8% في أكتوبر من 3.2% خلال سبتمبر، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2023، لتظل أعلى بكثير من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 3.0% ارتفاعًا من 2.8% الشهر الماضي، وهي أيضًا تعد أعلى من نطاق 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين للجائحة.

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