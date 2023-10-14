تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في 5 أشهر مع مخاوف التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية للشهر الحالي، لتسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع ارتفاع توقعات التضخم على المديين القصير والطويل.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.5% على أساس شهري عند 63 نقطة في القراءة الأولية لشهر أكتوبر، مقابل 68.1 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 67.4 نقطة.
وأظهر المسح انخفاض مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 66.7 نقطة في أكتوبر من 71.4 نقطة خلال سبتمبر، وكذلك هبط مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 8% على أساس شهري من 66 نقطة إلى 60.7 نقطة.
البورصة
بينما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.8% في أكتوبر من 3.2% خلال سبتمبر، وهي أعلى قراءة منذ مايو 2023، لتظل أعلى بكثير من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.
وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 3.0% ارتفاعًا من 2.8% الشهر الماضي، وهي أيضًا تعد أعلى من نطاق 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين للجائحة.
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