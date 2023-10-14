جيمي ديمون: قد تكون هذه أخطر مرحلة يمر بها العالم منذ عقود

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التنفيذي لبنك“جي بي مورجان” الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا والاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على أسواق الطاقة والغذاء، والتجارة العالمية، والعلاقات الجيوسياسية.

وأضاف“جيمي ديمون” خلال افتتاحه مؤتمر الإعلان عن نتائج أعمال المقرض الفصلية:“قد يكون هذا هو أخطر وقت يشهده العالم منذ عقود”.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، والذي يخشى مراقبون أن تتوسع دائرة الاضطرابات فيه.

وأضاف“ديمون”:“نحن جميعًا نشعر بشيء من القلق، فهذه هي وظيفتنا، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تؤثر على كل العلاقات العالمية بنتائج غير مؤكدة وتوقيت غير مؤكد”.

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