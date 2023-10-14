جيمي ديمون: قد تكون هذه أخطر مرحلة يمر بها العالم منذ عقود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس التنفيذي لبنك“جي بي مورجان” الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا والاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على أسواق الطاقة والغذاء، والتجارة العالمية، والعلاقات الجيوسياسية.
وأضاف“جيمي ديمون” خلال افتتاحه مؤتمر الإعلان عن نتائج أعمال المقرض الفصلية:“قد يكون هذا هو أخطر وقت يشهده العالم منذ عقود”.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط، والذي يخشى مراقبون أن تتوسع دائرة الاضطرابات فيه.
وأضاف“ديمون”:“نحن جميعًا نشعر بشيء من القلق، فهذه هي وظيفتنا، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط تؤثر على كل العلاقات العالمية بنتائج غير مؤكدة وتوقيت غير مؤكد”.
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