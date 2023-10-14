بوتين: روسيا مستعدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا تحتفظ“بإمكانات عالية جدا” لتصدير الحبوب رغم العقوبات الغربية المتخذة ردا على الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
واضاف“العام الماضي كما تعلمون حققنا محصولا قياسيا وتاريخيا بلغ 158 مليون طن. هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضا مع أكثر من 130 مليون طن”.
وقال الرئيس الروسي“من المحتمل أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمح في العالم. وستتجاوز صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي 50/60 مليون طن”.
وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفياية السابقة.
واضاف بوتين“يحتاج أصدقاؤنا وزملاؤنا في مجموعة الدول المستقلة (الى الحبوب الروسية) وسيتم تلبية جميع الطلبات.”
مطلع سبتمبر اعلن أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا“في الأسابيع المقبلة” إلى ست دول إفريقية دون تسميتها.
في موازاة ذلك تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية.
لهذا السبب علق الكرملين في يوليو اتفاق الحبوب الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة صيف عام 2022 ويهدف إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
أرقام
MENAFN14102023000202011048ID1107239586
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.