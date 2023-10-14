بوتين: روسيا مستعدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا تحتفظ“بإمكانات عالية جدا” لتصدير الحبوب رغم العقوبات الغربية المتخذة ردا على الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

واضاف“العام الماضي كما تعلمون حققنا محصولا قياسيا وتاريخيا بلغ 158 مليون طن. هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضا مع أكثر من 130 مليون طن”.

وقال الرئيس الروسي“من المحتمل أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمح في العالم. وستتجاوز صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي 50/60 مليون طن”.

وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفياية السابقة.

واضاف بوتين“يحتاج أصدقاؤنا وزملاؤنا في مجموعة الدول المستقلة (الى الحبوب الروسية) وسيتم تلبية جميع الطلبات.”

مطلع سبتمبر اعلن أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا“في الأسابيع المقبلة” إلى ست دول إفريقية دون تسميتها.

في موازاة ذلك تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية.

لهذا السبب علق الكرملين في يوليو اتفاق الحبوب الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة صيف عام 2022 ويهدف إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

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