بنك مصر يخفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أجرى بنك مصر تعديلات على حدود الاستخدام الخارجى للبطاقات الائتمانية، بحسب رسائل نصية تلقاها العملاء من البنك.

وأفاد الموقع الرسمي لبنك مصر، أنه بالنسبة لبطاقات كلاسيك أو كلاسيك خ، فإن الحد الشهري للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 100 دولار شهريًا، أما الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر تراجع إلى 60 دولار شهريا بدلا من 100 دولار.

وبالنسبة للبطاقات الذهبية والذهبية الإسلامية، فإن الحد الشهرى للشراء من الخارج والشراء عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية 200 دولار شهريا، أما الشراء من الإنترنت خارج مصر 100 دولار شهريًا.

أما بطاقات التجار“بيزنس” وبطاقات الشركات، فالحد الشهرى للشراء خارج الجمهورية والشراء عبر الإنترنت بالعملاء الأجنبية 100 دولار شهريا، بينما الشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 60 دولار.

ووفقًا للتعديلات، فإن الحد الشهرى للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامية بلغ 500 دولار شهريا، أما الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بلغ 250 دولار.

وبالنسبة للبطاقة البلاتينية، فالحد الشهري للشراء من الخارج والشراء عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية 1000 دولار شهريًا، أما حد الشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 500 دولار شهريًا.

وبالنسبة لبطاقتى Signature و”وورلد”، بلغ الحد الشهرى للشراء من خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 2000 دولار، أما حد الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر 1000 دولار شهريًا.

أما عن بطاقة وورلد إيليت، فإن حدها الشهري للشراء من خارج الجمهورية والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 4000 دولار شهريا، والشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 2000 دولار شهريا.

وحدد البنك حدًا أقصى للسحب النقدى خارج البلاد بقيمة 100 دولار فقط لبطاقات كلاسيك، كلاسيك إسلامية، الذهبية، والذهبية الإسلامية، التجار، الشركات، التيتانيوم، التيتانيوم الإسلامي، البلاتينية، بينما الحد الأقصى لبطاقات Signature، وورلد، ووورلد إيليت 200 دولار فقط.