بنك مصر يخفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أجرى بنك مصر تعديلات على حدود الاستخدام الخارجى للبطاقات الائتمانية، بحسب رسائل نصية تلقاها العملاء من البنك.
وأفاد الموقع الرسمي لبنك مصر، أنه بالنسبة لبطاقات كلاسيك أو كلاسيك خ، فإن الحد الشهري للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 100 دولار شهريًا، أما الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر تراجع إلى 60 دولار شهريا بدلا من 100 دولار.
وبالنسبة للبطاقات الذهبية والذهبية الإسلامية، فإن الحد الشهرى للشراء من الخارج والشراء عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية 200 دولار شهريا، أما الشراء من الإنترنت خارج مصر 100 دولار شهريًا.
أما بطاقات التجار“بيزنس” وبطاقات الشركات، فالحد الشهرى للشراء خارج الجمهورية والشراء عبر الإنترنت بالعملاء الأجنبية 100 دولار شهريا، بينما الشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 60 دولار.
ووفقًا للتعديلات، فإن الحد الشهرى للشراء خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات التيتانيوم والتيتانيوم الإسلامية بلغ 500 دولار شهريا، أما الشراء عبر الإنترنت خارج مصر بلغ 250 دولار.
وبالنسبة للبطاقة البلاتينية، فالحد الشهري للشراء من الخارج والشراء عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية 1000 دولار شهريًا، أما حد الشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 500 دولار شهريًا.
وبالنسبة لبطاقتى Signature و”وورلد”، بلغ الحد الشهرى للشراء من خارج مصر والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 2000 دولار، أما حد الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر 1000 دولار شهريًا.
أما عن بطاقة وورلد إيليت، فإن حدها الشهري للشراء من خارج الجمهورية والشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية 4000 دولار شهريا، والشراء من خلال الإنترنت خارج مصر 2000 دولار شهريا.
وحدد البنك حدًا أقصى للسحب النقدى خارج البلاد بقيمة 100 دولار فقط لبطاقات كلاسيك، كلاسيك إسلامية، الذهبية، والذهبية الإسلامية، التجار، الشركات، التيتانيوم، التيتانيوم الإسلامي، البلاتينية، بينما الحد الأقصى لبطاقات Signature، وورلد، ووورلد إيليت 200 دولار فقط.
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