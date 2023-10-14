الأرجنتين ترفع الفائدة إلى 133% مع تفاقم التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > رفع البنك المركزي في الأرجنتين الفائدة للمرة السادسة هذا العام بعد بيانات التضخم التي جاءت أسوأ من التوقعات، وذلك قبل أيام من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في ظل أزمة سياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقرر البنك رفع الفائدة من 118% إلى 133% في ظل تفاقم الأسعار في البلاد والتي تستنزف الأجور والمدخرات وتدفع اثنين من كل خمسة أشخاص في البلاد إلى ما دون خط الفقر.

وذلك بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في الأرجنتين بنسبة 138.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع منذ أوائل التسعينيات.

وتفاقمت آثار التضخم في البلاد بسبب تخفيض الحكومة لقيمة البيزو 18% تقريبًا منذ منتصف أغسطس، بالتزامن مع رفع الفائدة في السابق من 97% إلى 118%.

وتجاوزت قيمة البيزو الأرجنتيني الحاجز النفسي البالغ 1000 بيزو لكل دولار أمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع، مع استعداد البلاد للتصويت في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من أكتوبر.

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