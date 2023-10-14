الأرجنتين ترفع الفائدة إلى 133% مع تفاقم التضخم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
رفع البنك المركزي في الأرجنتين الفائدة للمرة السادسة هذا العام بعد بيانات التضخم التي جاءت أسوأ من التوقعات، وذلك قبل أيام من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد في ظل أزمة سياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقرر البنك رفع الفائدة من 118% إلى 133% في ظل تفاقم الأسعار في البلاد والتي تستنزف الأجور والمدخرات وتدفع اثنين من كل خمسة أشخاص في البلاد إلى ما دون خط الفقر.
وذلك بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في الأرجنتين بنسبة 138.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع منذ أوائل التسعينيات.
وتفاقمت آثار التضخم في البلاد بسبب تخفيض الحكومة لقيمة البيزو 18% تقريبًا منذ منتصف أغسطس، بالتزامن مع رفع الفائدة في السابق من 97% إلى 118%.
وتجاوزت قيمة البيزو الأرجنتيني الحاجز النفسي البالغ 1000 بيزو لكل دولار أمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع، مع استعداد البلاد للتصويت في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من أكتوبر.
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