نمو قروض الائتمان الخاصة الأمريكية مع تراجع عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
تزايدت صفقات الاقتراض بين الشركات في الولايات المتحدة من أجل عمليات الاستحواذ الإضافية، في سوق الائتمان الخاص والبالغ قيمتها 1.5 تريليون دولار.
وبحسب“بلومبرج”، يرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض الكبير في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية –”إل بي أوه LBO”- مما ترك المقرضين مع فائض نقدي، وشجع شركات الأسهم الخاصة على القيام بصفقات أصغر يمكن دمجها في محفظة شركاتهم الحالية.
وحصلت شركة“إنتيجرتي ماركتيتنج Integrity Marketing” مؤخرًا من تحالف من المقرضين بقيادة شركة“بلو أول كابيتال Blue Owl Capital” – يتداول سهمها في ناسداك رمز (OWL)- على 500 مليون دولار من الديون المخصصة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وأنشأ الاقتراض الجديد، الذي يضاف إلى الديون المتراكمة منذ عام 2019، أكبر التزام إجمالي بقروض الشركات في الائتمان الخاص بقيمة 6.2 مليار دولار.
وقام مقرضون بقيادة“جلوب كابيتال Golub Capital” -يتداول سهمها في ناسداك رمز (GBDC)- بزيادة تسهيلات الاقتراض الخاصة بشركة“ريسك استراتيجيز Risk Strategies” بمقدار 700 مليون دولار إلى 4.45 مليار دولار لدعم فرص الاندماج والاستحواذ، لترتفع التزامات الديون من 1.6 مليار دولار في عام 2019.
أرقام
MENAFN14102023000202011048ID1107239583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.