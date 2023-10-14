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نمو قروض الائتمان الخاصة الأمريكية مع تراجع عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية - جريدة البورصة

10/14/2023 12:43:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > تزايدت صفقات الاقتراض بين الشركات في الولايات المتحدة من أجل عمليات الاستحواذ الإضافية، في سوق الائتمان الخاص والبالغ قيمتها 1.5 تريليون دولار.

وبحسب“بلومبرج”، يرجع ذلك جزئيًا إلى الانخفاض الكبير في عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية –”إل بي أوه LBO”- مما ترك المقرضين مع فائض نقدي، وشجع شركات الأسهم الخاصة على القيام بصفقات أصغر يمكن دمجها في محفظة شركاتهم الحالية.

وحصلت شركة“إنتيجرتي ماركتيتنج Integrity Marketing” مؤخرًا من تحالف من المقرضين بقيادة شركة“بلو أول كابيتال Blue Owl Capital” – يتداول سهمها في ناسداك رمز (OWL)- على 500 مليون دولار من الديون المخصصة لعمليات الاندماج والاستحواذ.

وأنشأ الاقتراض الجديد، الذي يضاف إلى الديون المتراكمة منذ عام 2019، أكبر التزام إجمالي بقروض الشركات في الائتمان الخاص بقيمة 6.2 مليار دولار.

وقام مقرضون بقيادة“جلوب كابيتال Golub Capital” -يتداول سهمها في ناسداك رمز (GBDC)- بزيادة تسهيلات الاقتراض الخاصة بشركة“ريسك استراتيجيز Risk Strategies” بمقدار 700 مليون دولار إلى 4.45 مليار دولار لدعم فرص الاندماج والاستحواذ، لترتفع التزامات الديون من 1.6 مليار دولار في عام 2019.

أرقام

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