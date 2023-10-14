مسؤولة بالفيدرالي: من السابق لأوانه استبعاد رفع أسعار الفائدة مجددًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن توقعاتها تتوافق مع وجهة النظر الجماعية للمسؤولين في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، والتي توقعت زيادة أخرى هذا العام، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم في مسار مستدام نحو هدف 2%.

وقالت“سوزان كولينز” الخميس، في تصريحات تم إعدادها لمؤتمر استضافه الفيدرالي في بوسطن:“إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين اليوم هي تذكير بأن استعادة استقرار الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت”، بحسب“بلومبرج”.

وأوضحت“كولينز”، أن الارتفاع في العائدات طويلة الأجل يعني بعض التشديد في الظروف المالية، والذي إذا استمر، فمن المرجح أن يقلل من الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية على المدى القريب.

واختتمت صانعة السياسات قائلة:“هذا يعزز وجهة نظري بأننا قريبون جدًا، وربما عند ذروة أسعار الفائدة لدورة التشديد هذه، وما زلت متفائلة بإمكانية تحقيق الاقتصاد للهبوط الناعم، لكن مرحلة السياسة النقدية الحالية تتطلب الصبر”.

وأظهرت بيانات التضخم التي صدرت اليوم أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال سبتمبر بوتيرة سريعة وللشهر الثاني على التوالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو ما سيبقي الباب مفتوحًا أمام الفيدرالي للإقدام على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

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