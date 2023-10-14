Saturday, 14 October 2023 10:05 GMT

مسؤولة بالفيدرالي: من السابق لأوانه استبعاد رفع أسعار الفائدة مجددًا - جريدة البورصة

10/14/2023 12:43:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن توقعاتها تتوافق مع وجهة النظر الجماعية للمسؤولين في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، والتي توقعت زيادة أخرى هذا العام، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم في مسار مستدام نحو هدف 2%.

وقالت“سوزان كولينز” الخميس، في تصريحات تم إعدادها لمؤتمر استضافه الفيدرالي في بوسطن:“إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين اليوم هي تذكير بأن استعادة استقرار الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت”، بحسب“بلومبرج”.

وأوضحت“كولينز”، أن الارتفاع في العائدات طويلة الأجل يعني بعض التشديد في الظروف المالية، والذي إذا استمر، فمن المرجح أن يقلل من الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية على المدى القريب.

واختتمت صانعة السياسات قائلة:“هذا يعزز وجهة نظري بأننا قريبون جدًا، وربما عند ذروة أسعار الفائدة لدورة التشديد هذه، وما زلت متفائلة بإمكانية تحقيق الاقتصاد للهبوط الناعم، لكن مرحلة السياسة النقدية الحالية تتطلب الصبر”.

وأظهرت بيانات التضخم التي صدرت اليوم أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال سبتمبر بوتيرة سريعة وللشهر الثاني على التوالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو ما سيبقي الباب مفتوحًا أمام الفيدرالي للإقدام على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

أرقام

MENAFN14102023000202011048ID1107239582

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث