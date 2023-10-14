مسؤولة بالفيدرالي: من السابق لأوانه استبعاد رفع أسعار الفائدة مجددًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن توقعاتها تتوافق مع وجهة النظر الجماعية للمسؤولين في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، والتي توقعت زيادة أخرى هذا العام، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن التضخم في مسار مستدام نحو هدف 2%.
وقالت“سوزان كولينز” الخميس، في تصريحات تم إعدادها لمؤتمر استضافه الفيدرالي في بوسطن:“إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين اليوم هي تذكير بأن استعادة استقرار الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت”، بحسب“بلومبرج”.
وأوضحت“كولينز”، أن الارتفاع في العائدات طويلة الأجل يعني بعض التشديد في الظروف المالية، والذي إذا استمر، فمن المرجح أن يقلل من الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية على المدى القريب.
واختتمت صانعة السياسات قائلة:“هذا يعزز وجهة نظري بأننا قريبون جدًا، وربما عند ذروة أسعار الفائدة لدورة التشديد هذه، وما زلت متفائلة بإمكانية تحقيق الاقتصاد للهبوط الناعم، لكن مرحلة السياسة النقدية الحالية تتطلب الصبر”.
وأظهرت بيانات التضخم التي صدرت اليوم أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال سبتمبر بوتيرة سريعة وللشهر الثاني على التوالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وهو ما سيبقي الباب مفتوحًا أمام الفيدرالي للإقدام على مزيد من تشديد السياسة النقدية.
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