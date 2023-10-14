جي بي مورجان يسجل أرباحًا أعلى من المتوقعة بدعم من الفائدة المرتفعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
سجل“جي بي مورجان” أرباحًا أعلى من المتوقعة خلال الربع الثالث بدعم من الفائدة المرتفعة، كما كانت تكاليف الائتمان أقل من المتوقعة.
وارتفعت أرباح البنك 35% في الربع الثالث إلى 13.15 مليار دولار أو 4.33 دولار للسهم على أساس سنوي، أعلى من التوقعات البالغة 3.92 دولار للسهم.
وأعلن أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول وصول الإيرادات إلى 39.9 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات البالغة 39.6 مليار دولار.
وذكر الرئيس التنفيذي للبنك“جيمي ديمون” أن نتائج أعمال الربع الثالث كانت قوية.
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