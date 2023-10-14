جي بي مورجان يسجل أرباحًا أعلى من المتوقعة بدعم من الفائدة المرتفعة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > سجل“جي بي مورجان” أرباحًا أعلى من المتوقعة خلال الربع الثالث بدعم من الفائدة المرتفعة، كما كانت تكاليف الائتمان أقل من المتوقعة.

وارتفعت أرباح البنك 35% في الربع الثالث إلى 13.15 مليار دولار أو 4.33 دولار للسهم على أساس سنوي، أعلى من التوقعات البالغة 3.92 دولار للسهم.

وأعلن أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول وصول الإيرادات إلى 39.9 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات البالغة 39.6 مليار دولار.

وذكر الرئيس التنفيذي للبنك“جيمي ديمون” أن نتائج أعمال الربع الثالث كانت قوية.

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