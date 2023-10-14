ارتفاع إيرادات سيتي جروب بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت إيرادات“سيتي جروب” بأكثر من المتوقع في الربع الثالث مع نمو قوى في الأعمال للعملاء من المؤسسات والخدمات المصرفية الشخصية.

وارتفع صافي دخل البنك بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث، وصعدت الإيرادات بحوالي 9% عند 20.1 مليار دولار، في حين كان متوقعًا وصولها عند 19.27 مليار دولار.

وقالت“جين فريزر” المديرة التنفيذية للبنك في بيان صحفي: على الرغم من الرياح المعاكسة، سجلت أعمالنا الخمس الأساسية نموًا في الإيرادات، ما أدى إلى نمو إجمالي بنسبة 9%.

وأضافت: أعلنا تغييرات لاحقة تجعل هيكلنا التنظيمي يتوافق مع استراتيجيتنا وتغير طريقة إدارتنا للبنك، وعند الانتهاء سيكون لدينا أعمال أبسط يمكنها العمل بشكل أسرع وخدمة عملائنا بشكل أفضل.

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