ارتفاع إيرادات سيتي جروب بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت إيرادات“سيتي جروب” بأكثر من المتوقع في الربع الثالث مع نمو قوى في الأعمال للعملاء من المؤسسات والخدمات المصرفية الشخصية.
وارتفع صافي دخل البنك بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث، وصعدت الإيرادات بحوالي 9% عند 20.1 مليار دولار، في حين كان متوقعًا وصولها عند 19.27 مليار دولار.
وقالت“جين فريزر” المديرة التنفيذية للبنك في بيان صحفي: على الرغم من الرياح المعاكسة، سجلت أعمالنا الخمس الأساسية نموًا في الإيرادات، ما أدى إلى نمو إجمالي بنسبة 9%.
وأضافت: أعلنا تغييرات لاحقة تجعل هيكلنا التنظيمي يتوافق مع استراتيجيتنا وتغير طريقة إدارتنا للبنك، وعند الانتهاء سيكون لدينا أعمال أبسط يمكنها العمل بشكل أسرع وخدمة عملائنا بشكل أفضل.
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