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ارتفاع صافي دخل الفائدة لبنك ويلز فارجو بأكثر من المتوقع - جريدة البورصة

10/14/2023 12:43:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > ارتفعت الإيرادات الفصلية للمصرف الأمريكي“ويلز فارجو” 7% مع مواصلة الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، وحقق صافي دخل فوائد أعلى من المتوقع في الربع الثالث.

وارتفع صافي دخل الفائدة -وهو الفارق بين الإيرادات التي تم جمعها من مدفوعات القروض وما تم دفعه للمودعين- بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 13.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 12.8 مليار دولار.

وبلغت أرباح البنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو 5.77 مليار دولار في الربع الثالث مرتفعة 61% على أساس سنوي، وزادت الإيرادات 7% عند 20.86 مليار دولار، متجاوزة توقعات عند 20.09 مليار دولار.

وذكر“تشارلي شارف” المدير التنفيذي للبنك في بيان: بالإضافة إلى إحراز تقدم في أعمالنا المتعلقة بالمخاطر والرقابة، والتي تمثل أولويتنا القصوى، واصلنا أيضًا اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز استراتيجية أعمالنا.

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