ارتفاع صافي دخل الفائدة لبنك ويلز فارجو بأكثر من المتوقع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت الإيرادات الفصلية للمصرف الأمريكي“ويلز فارجو” 7% مع مواصلة الاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، وحقق صافي دخل فوائد أعلى من المتوقع في الربع الثالث.
وارتفع صافي دخل الفائدة -وهو الفارق بين الإيرادات التي تم جمعها من مدفوعات القروض وما تم دفعه للمودعين- بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 13.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 12.8 مليار دولار.
وبلغت أرباح البنك الذي يقع مقره في سان فرانسيسكو 5.77 مليار دولار في الربع الثالث مرتفعة 61% على أساس سنوي، وزادت الإيرادات 7% عند 20.86 مليار دولار، متجاوزة توقعات عند 20.09 مليار دولار.
وذكر“تشارلي شارف” المدير التنفيذي للبنك في بيان: بالإضافة إلى إحراز تقدم في أعمالنا المتعلقة بالمخاطر والرقابة، والتي تمثل أولويتنا القصوى، واصلنا أيضًا اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز استراتيجية أعمالنا.
أرقام
MENAFN14102023000202011048ID1107239579
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.