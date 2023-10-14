بلومبرج: مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قالت مصادر لوكالة أنباء بلومبرج، إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة تمويل برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، لكن الصندوق رهن موافقته بإتمام المراجعتين المتأخرتين.
وأضافت المصادر، أن مصر على ثقة أنه سيتم تذليل العقبات أمام حزمة التمويل الحالية بما فى ذلك المخاوف بشأن سعر الصرف.
وتأتى تلك التصريحات متماشية مع توقعات المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هانى جنينة، ومحللى بنك إتش إس بى سى، الذين رجحوا أن يتم زيادة قيمة التمويل بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المؤجلة.
وأوضح جنينة، أن زيادة قيمة القرض والتنسيق مع صندوق النقد لإظهار الإصلاحات وإعلان ثقة الصندوق فى خطوات الاقتصاد سيساعدانه على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين وفتح قنوات التمويل الأخرى.
وقالت المصادر لوكالة بلومبرج، إن بعثة صندوق النقد قد تزور مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن إصلاحات سعر الصرف سيتم إعلانها فى ديسمبر المقبل.
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