بلومبرج: مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قالت مصادر لوكالة أنباء بلومبرج، إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة تمويل برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، لكن الصندوق رهن موافقته بإتمام المراجعتين المتأخرتين.

وأضافت المصادر، أن مصر على ثقة أنه سيتم تذليل العقبات أمام حزمة التمويل الحالية بما فى ذلك المخاوف بشأن سعر الصرف.

وتأتى تلك التصريحات متماشية مع توقعات المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هانى جنينة، ومحللى بنك إتش إس بى سى، الذين رجحوا أن يتم زيادة قيمة التمويل بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات المؤجلة.

وأوضح جنينة، أن زيادة قيمة القرض والتنسيق مع صندوق النقد لإظهار الإصلاحات وإعلان ثقة الصندوق فى خطوات الاقتصاد سيساعدانه على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين وفتح قنوات التمويل الأخرى.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج، إن بعثة صندوق النقد قد تزور مصر خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن إصلاحات سعر الصرف سيتم إعلانها فى ديسمبر المقبل.