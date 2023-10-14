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تراجع عائد السندات الأمريكية وسط توقعات بشأن الفائدة - جريدة البورصة

10/14/2023 12:43:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > انخفضت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع وتكهنات بقرب انتهاء دورة رفع الفائدة.

وتراجع عائد السندات الأمريكية استحقاق عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.60%، في تمام الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وانخفض عائد نظيرتها لأجل عامين عند 5.026%.

ولم يتبقَ سوى اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام الأول في نهاية أكتوبر، والثاني في ديسمبر، وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالية ضعيفة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل.

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