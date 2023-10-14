تراجع عائد السندات الأمريكية وسط توقعات بشأن الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
انخفضت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع وتكهنات بقرب انتهاء دورة رفع الفائدة.
وتراجع عائد السندات الأمريكية استحقاق عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.60%، في تمام الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وانخفض عائد نظيرتها لأجل عامين عند 5.026%.
ولم يتبقَ سوى اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام الأول في نهاية أكتوبر، والثاني في ديسمبر، وتتوقع الأسواق حاليًا احتمالية ضعيفة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
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