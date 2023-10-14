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كوالكوم تعتزم تسريح أكثر من ألف عامل في ولاية كاليفورنيا

10/14/2023 12:43:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“كوالكوم Qualcomm” الأمريكية تقليص قوتها العاملة البالغة 50 ألفًا، في ظل تكيفها مع الطلب الضعيف، ضمن إجراءات خفض التكاليف.

وأظهر إفصاح تنظيمي قدمته صانعة الرقائق إلى إدارة تطوير التوظيف في ولاية كاليفورنيا، أنه من المقرر أن تلغي الشركة التي يتداول سهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز (QCOM) نحو 1.26 ألف وظيفة في“سان دييجو” و”سانتا كلارا”.

وبحسب“بلومبرج”، قال المدير المالي“أكاش بالخيوالا” في أغسطس:“لقد أبلغنا سابقًا أننا سنقوم بتقييم اتخاذ إجراءات بشأن التكلفة الإضافية، إلى أن نرى علامات مستمرة على تحسن الأساسيات”.

يأتي هذا في ظل تراجع الطلب على أهم أسواق شركة نظم الاتصالات، حيث تحصل“كوالكوم” على الجزء الأكبر من إيراداتها مع رواج سوق الجوالات، والذي لم ينتعش الطلب فيه كما كان متوقعًا، خاصة في الصين.

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