كوالكوم تعتزم تسريح أكثر من ألف عامل في ولاية كاليفورنيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“كوالكوم Qualcomm” الأمريكية تقليص قوتها العاملة البالغة 50 ألفًا، في ظل تكيفها مع الطلب الضعيف، ضمن إجراءات خفض التكاليف.
وأظهر إفصاح تنظيمي قدمته صانعة الرقائق إلى إدارة تطوير التوظيف في ولاية كاليفورنيا، أنه من المقرر أن تلغي الشركة التي يتداول سهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز (QCOM) نحو 1.26 ألف وظيفة في“سان دييجو” و”سانتا كلارا”.
وبحسب“بلومبرج”، قال المدير المالي“أكاش بالخيوالا” في أغسطس:“لقد أبلغنا سابقًا أننا سنقوم بتقييم اتخاذ إجراءات بشأن التكلفة الإضافية، إلى أن نرى علامات مستمرة على تحسن الأساسيات”.
يأتي هذا في ظل تراجع الطلب على أهم أسواق شركة نظم الاتصالات، حيث تحصل“كوالكوم” على الجزء الأكبر من إيراداتها مع رواج سوق الجوالات، والذي لم ينتعش الطلب فيه كما كان متوقعًا، خاصة في الصين.
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