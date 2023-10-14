Saturday, 14 October 2023 10:05 GMT

أسعار النفط ترتفع متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 1%

10/14/2023 12:43:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 1% مع استمرار متابعة الأسواق للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% أو 63 سنتًا إلى 86.63 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.92% أو 76 سنتًا عند 83.67 دولار للبرميل، بعد ثلاث جلسات من التراجع لتتجه نحو الوصول إلى 84 دولارًا للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” بأن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.

أرقام

MENAFN14102023000202011048ID1107239574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث