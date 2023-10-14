أسعار النفط ترتفع متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 1%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 1% مع استمرار متابعة الأسواق للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% أو 63 سنتًا إلى 86.63 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.92% أو 76 سنتًا عند 83.67 دولار للبرميل، بعد ثلاث جلسات من التراجع لتتجه نحو الوصول إلى 84 دولارًا للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” بأن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.

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