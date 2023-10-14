أسعار النفط ترتفع متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 1%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 1% مع استمرار متابعة الأسواق للصراع في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% أو 63 سنتًا إلى 86.63 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.92% أو 76 سنتًا عند 83.67 دولار للبرميل، بعد ثلاث جلسات من التراجع لتتجه نحو الوصول إلى 84 دولارًا للبرميل.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج”.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” بأن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.
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