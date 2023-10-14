صادرات الصين تواصل تراجعها خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت صادرات الصين تراجعها خلال سبتمبر، مع استمرار معاناة الاقتصاد في ظل تعثر قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي الضعيف.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 6.2% في سبتمبر على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا انخفاضها 7.6%، بعدما انخفضت 8.8% في أغسطس.

وانخفضت الواردات 6.2% في سبتمبر بأعلى من توقعات انخفاضها 6% فقط، بعدما انخفضت 7.3% في أغسطس، ليصل فائض الميزان التجاري في الصين إلى 77.71 مليار دولار، مرتفعًا من 68.2 مليار دولار المسجلة في أغسطس.

وخلال الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.4%، في حين انخفضت الواردات 6%.

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