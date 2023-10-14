صادرات الصين تواصل تراجعها خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت صادرات الصين تراجعها خلال سبتمبر، مع استمرار معاناة الاقتصاد في ظل تعثر قطاع العقارات والطلب الاستهلاكي الضعيف.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 6.2% في سبتمبر على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا انخفاضها 7.6%، بعدما انخفضت 8.8% في أغسطس.
وانخفضت الواردات 6.2% في سبتمبر بأعلى من توقعات انخفاضها 6% فقط، بعدما انخفضت 7.3% في أغسطس، ليصل فائض الميزان التجاري في الصين إلى 77.71 مليار دولار، مرتفعًا من 68.2 مليار دولار المسجلة في أغسطس.
وخلال الأرباع السنوية الثلاثة الأولى من هذا العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.4%، في حين انخفضت الواردات 6%.
أرقام
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