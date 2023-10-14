ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهر تقرير صادر عن“كوكس أوتوموتيف” ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الثالث، بدعم من ارتفاع مستويات المخزون وزيادة توافر المعروض.
وأشار تقرير شركة أبحاث السوق إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا بحوالي 50% تقريبًا على أساس سنوي إلى أكثر من 300 ألف وحدة في الربع الثالث من هذا العام، وتمثل مستوى قياسيًا 7.9% من إجمالي مبيعات الصناعة.
ولكن تراجعت الحصة السوقية لـ“تسلا” إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ أصبحت تهيمن على نصف السوق فقط، بدلاً من 62% منه خلال الربع الأول من هذا العام، رغم حرب الأسعار التي بدأتها الشركة التي يقودها الملياردير“إيلون ماسك” في ظل التنافسية الشديدة في الصناعة.
وأشارت“كوكس” إلى أن حرب الأسعار أدت إلى تراجع متوسط أسعار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى 50.683 ألف دولار في سبتمبر من 52.212 ألف دولار في أغسطس.
أرقام
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