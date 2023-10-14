ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير صادر عن“كوكس أوتوموتيف” ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الثالث، بدعم من ارتفاع مستويات المخزون وزيادة توافر المعروض.

وأشار تقرير شركة أبحاث السوق إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا بحوالي 50% تقريبًا على أساس سنوي إلى أكثر من 300 ألف وحدة في الربع الثالث من هذا العام، وتمثل مستوى قياسيًا 7.9% من إجمالي مبيعات الصناعة.

ولكن تراجعت الحصة السوقية لـ“تسلا” إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ أصبحت تهيمن على نصف السوق فقط، بدلاً من 62% منه خلال الربع الأول من هذا العام، رغم حرب الأسعار التي بدأتها الشركة التي يقودها الملياردير“إيلون ماسك” في ظل التنافسية الشديدة في الصناعة.

وأشارت“كوكس” إلى أن حرب الأسعار أدت إلى تراجع متوسط أسعار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى 50.683 ألف دولار في سبتمبر من 52.212 ألف دولار في أغسطس.

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