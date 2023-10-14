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الأسهم اليابانية تنخفض لكنها تسجل خسارة أسبوعية

10/14/2023 12:43:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم اليابانية في آخر جلسات الأسبوع مقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت التي تراجعت أمس، مع استقرار الين وسط تكهنات بأن السلطات المحلية سوف تتدخل لدعم العملة في حال ضعفت بشكل مفاجئ.

وأغلق سهم“فاست ريتالينج” -المالكة للعلامة التجارية“يونيكلو”- مرتفعًا بنسبة 5.75% عقب تقرير نتائج أعمالها القوي.

وتراجع مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 0.55% عند 32315 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بحوالي 4.26%، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.44% عند 2308 نقاط.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.73 ين.

ويتداول الين -الذي يعد واحدًا من أسوأ العملات الرئيسية أداءً في العالم هذا العام- قرب المستوى النفسي الهام عند 150 مقابل الدولار مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات الأمريكية واليابانية ما أدى إلى الضغط على الين.

أرقام

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