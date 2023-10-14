الأسهم اليابانية تنخفض لكنها تسجل خسارة أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت الأسهم اليابانية في آخر جلسات الأسبوع مقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت التي تراجعت أمس، مع استقرار الين وسط تكهنات بأن السلطات المحلية سوف تتدخل لدعم العملة في حال ضعفت بشكل مفاجئ.
وأغلق سهم“فاست ريتالينج” -المالكة للعلامة التجارية“يونيكلو”- مرتفعًا بنسبة 5.75% عقب تقرير نتائج أعمالها القوي.
وتراجع مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 0.55% عند 32315 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بحوالي 4.26%، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.44% عند 2308 نقاط.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.73 ين.
ويتداول الين -الذي يعد واحدًا من أسوأ العملات الرئيسية أداءً في العالم هذا العام- قرب المستوى النفسي الهام عند 150 مقابل الدولار مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات الأمريكية واليابانية ما أدى إلى الضغط على الين.
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