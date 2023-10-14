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ارتفاع واردات الصين من النفط 14% خلال سبتمبر

10/14/2023 12:43:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت واردات الصين من النفط خلال سبتمبر مع تعزيز المصافي مشترياتها قبيل عطلة الأسبوع الذهبي، لتواصل الواردات اتجاهها الصعودي الذي تسجله منذ بداية العام.

ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفعت شحنات النفط الواردة للصين بنسبة 14% على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 45.74 مليون طن متري أو 11.13 مليون برميل يوميًا.

ورغم ذلك إلا أن مستويات الواردات في سبتمبر تعد منخفضة 10.5% عن واردات أغسطس البالغة 12.4 مليون برميل يوميًا.

وزادت الواردات قبيل الطلب القوي المتوقع على الوقود لأغراض التنقل مع تزايد حركة السفر في عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في نهاية سبتمبر.

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