ارتفاع واردات الصين من النفط 14% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت واردات الصين من النفط خلال سبتمبر مع تعزيز المصافي مشترياتها قبيل عطلة الأسبوع الذهبي، لتواصل الواردات اتجاهها الصعودي الذي تسجله منذ بداية العام.
ووفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين ارتفعت شحنات النفط الواردة للصين بنسبة 14% على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 45.74 مليون طن متري أو 11.13 مليون برميل يوميًا.
ورغم ذلك إلا أن مستويات الواردات في سبتمبر تعد منخفضة 10.5% عن واردات أغسطس البالغة 12.4 مليون برميل يوميًا.
وزادت الواردات قبيل الطلب القوي المتوقع على الوقود لأغراض التنقل مع تزايد حركة السفر في عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت في نهاية سبتمبر.
أرقام
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