المملكة المتحدة توافق على صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجين بليزارد

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة على صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” بقيمة 69 مليار دولار.

وتزيل تلك الخطوة العقبة التنظيمية العالمية الرئيسية الأخيرة التي كانت تقف في طريق إتمام أكبر صفقة في قطاع الألعاب على الإطلاق.

وذكرت هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه) الجمعة أن عرض“مايكروسوفت” المعاد هيكلته لبيع بعض حقوق الألعاب للشركة الفرنسية“يونيبوست إنترتينمنت” يُرضي أي مخاوف تتعلق بالمنافسة.

ويمثل ذلك القرار تحولاً كبيرًا من“سي إم إيه” التي منعت الصفقة في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف من أن عملية الاستحواذ ستعيق المنافسة في سوق الألعاب السحابية الناشئة.

وقدمت“مايكروسوفت” لأول مرة عرض استحواذ“أكتيفيجن” في يناير 2022، لكنها واجهت منذ ذلك الحين تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، وفي يوليو قالت“سي إم إيه” أنها ستدرس عرض الاستحواذ المعاد هيكلته من شركة البرمجيات الكبرى لتهدئة مخاوفها.

وقالت“سارة كارديل” المديرة التنفيذية لـ“سي إم إيه”: لقد قدمنا رسالة واضحة إلى مايكروسوفت مفادها أنه سيتم حظر الصفقة ما لم تعالج بشكل شامل مخاوفنا ونتمسك بموقفنا بشأن ذلك.

وذكر“براد سميث” نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس“مايكروسوفت”: لقد تجاوزنا الآن العقبة التنظيمية الأخيرة لإتمام هذا الاستحواذ، والذي نعتقد أنه سيفيد اللاعبين وصناعة الألعاب حول العالم.

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