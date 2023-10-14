المملكة المتحدة توافق على صفقة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجين بليزارد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة على صفقة استحواذ“مايكروسوفت” على“أكتيفيجن بليزارد” بقيمة 69 مليار دولار.
وتزيل تلك الخطوة العقبة التنظيمية العالمية الرئيسية الأخيرة التي كانت تقف في طريق إتمام أكبر صفقة في قطاع الألعاب على الإطلاق.
وذكرت هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه) الجمعة أن عرض“مايكروسوفت” المعاد هيكلته لبيع بعض حقوق الألعاب للشركة الفرنسية“يونيبوست إنترتينمنت” يُرضي أي مخاوف تتعلق بالمنافسة.
ويمثل ذلك القرار تحولاً كبيرًا من“سي إم إيه” التي منعت الصفقة في وقت سابق هذا العام بسبب مخاوف من أن عملية الاستحواذ ستعيق المنافسة في سوق الألعاب السحابية الناشئة.
وقدمت“مايكروسوفت” لأول مرة عرض استحواذ“أكتيفيجن” في يناير 2022، لكنها واجهت منذ ذلك الحين تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، وفي يوليو قالت“سي إم إيه” أنها ستدرس عرض الاستحواذ المعاد هيكلته من شركة البرمجيات الكبرى لتهدئة مخاوفها.
وقالت“سارة كارديل” المديرة التنفيذية لـ“سي إم إيه”: لقد قدمنا رسالة واضحة إلى مايكروسوفت مفادها أنه سيتم حظر الصفقة ما لم تعالج بشكل شامل مخاوفنا ونتمسك بموقفنا بشأن ذلك.
وذكر“براد سميث” نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس“مايكروسوفت”: لقد تجاوزنا الآن العقبة التنظيمية الأخيرة لإتمام هذا الاستحواذ، والذي نعتقد أنه سيفيد اللاعبين وصناعة الألعاب حول العالم.
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