طرح وحدات بمشروعات الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة بعدد من المدن الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح وحدات سكنية بمشروعات (الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي – سكن مصر – جنة) بأنظمة سداد ميسرة بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر” غرب أسيوط” – غرب قنا – ملوي الجديدة) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 15 أكتوبر.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم طرح 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة، و288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و192 بمدينة ناصر“غرب أسيوط”، و144 وحدة بمدينة غرب قنا، و148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

وأضاف أنه يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتباراً من يوم الأحد 15/10/2023، لافتاً إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

وأشار غنيم، إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.