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معبر رفح قد يفتح ..رسائل أميركية لعالقين بغزة تكشف

10/14/2023 12:19:37 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فيما تلوح في الأفق عملية اجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة، بعدما أنذرت إسرائيل سكان شمال القطاع أمس الجمعة، بضرورة التوجه فوراً نحو الجنوب، تتواصل المساعي الأميركية من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين إلى مصر عبر معبر رفح.


وفي جديد تلك المساعي، كشفت رسائل بريد الكتروني، تلقاها عدد من الأميركيين الفلسطينيين العالقين في غزة أن معبر رفح قد يفتح عصر اليوم السبت.


إذ أفادت تلك الرسائل الصادرة عن نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية ( CACMS) بأن المواطنين الأميركيين وعائلاتهم قد يتمكنون من الخروج من غزة إلى مصر بعد ظهر السبت، حسب ما نقلت شبكة " سي أن أن"


ممر إنساني آمن للسكان


كما جاء فيها:" ندعم المرور الآمن للمدنيين.. ونعمل مع شركائنا الإسرائيليين والمصريين لإنشاء ممر إنساني آمن لسكان غزة الذين يحاولون الفرار من هذه الحرب ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل القطاع"


فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذا الأمر مع الإسرائيليين والمصريين


جاء ذلك، فيما واصلت الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، الضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية من أجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة


فيما تتمسك مصر بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الانسانية أولاً إلى القطاع المحاصر، محذرة من اخراج الفلسطينيين من غزة وافراغ القطاع في عملية "تهجير قسري"


يذكر أن ما بين 500 إلى 600 أميركي معظمهم من أصول فلسطينية عالقين في غزة منذ السبت الماضي، حين شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على غلاف غزة ومستوطنات إسرائيلية


لترد إسرائيل بغارات عنيفة على القطاع، وفرض حصار مطبق، مانعة دخول السلع وقاطعةالمياه والكهرباء والوقود وحتى الانترنت بدءاً من اليوم

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