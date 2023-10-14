معبر رفح قد يفتح ..رسائل أميركية لعالقين بغزة تكشف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - فيما تلوح في الأفق عملية اجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة، بعدما أنذرت إسرائيل سكان شمال القطاع أمس الجمعة، بضرورة التوجه فوراً نحو الجنوب، تتواصل المساعي الأميركية من أجل فتح ممر آمن لخروج المدنيين إلى مصر عبر معبر رفح.
وفي جديد تلك المساعي، كشفت رسائل بريد الكتروني، تلقاها عدد من الأميركيين الفلسطينيين العالقين في غزة أن معبر رفح قد يفتح عصر اليوم السبت.
إذ أفادت تلك الرسائل الصادرة عن نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية ( CACMS) بأن المواطنين الأميركيين وعائلاتهم قد يتمكنون من الخروج من غزة إلى مصر بعد ظهر السبت، حسب ما نقلت شبكة " سي أن أن"
ممر إنساني آمن للسكان
كما جاء فيها:" ندعم المرور الآمن للمدنيين.. ونعمل مع شركائنا الإسرائيليين والمصريين لإنشاء ممر إنساني آمن لسكان غزة الذين يحاولون الفرار من هذه الحرب ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل القطاع"
فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن المسؤولين الأميركيين يناقشون هذا الأمر مع الإسرائيليين والمصريين
جاء ذلك، فيما واصلت الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، الضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية من أجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة
فيما تتمسك مصر بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الانسانية أولاً إلى القطاع المحاصر، محذرة من اخراج الفلسطينيين من غزة وافراغ القطاع في عملية "تهجير قسري"
يذكر أن ما بين 500 إلى 600 أميركي معظمهم من أصول فلسطينية عالقين في غزة منذ السبت الماضي، حين شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على غلاف غزة ومستوطنات إسرائيلية
لترد إسرائيل بغارات عنيفة على القطاع، وفرض حصار مطبق، مانعة دخول السلع وقاطعةالمياه والكهرباء والوقود وحتى الانترنت بدءاً من اليوم
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