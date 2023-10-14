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أستراليا تصوت على استفتاء الاعتراف بالسكان الأصليين

10/14/2023 12:19:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوجه الناخبون في أستراليا إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت،
ليقرروا ما إذا كانوا سيغيرون دستور البلاد للاعتراف بشعوبها الأصلية.

ويسعى الاستفتاء للحصول على الدعم لمنح السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس صوتا داخل البرلمان، والذي سيقدم المشورة للحكومة في المستقبل بشأن القضايا التي تؤثر على تلك المجتمعات.

وقالت لجنة الانتخابات الأسترالية إنه لجعل التغيير الدستوري ممكنا هناك حاجة إلى تحقيق أغلبية مزدوجة " ، ما يعني ضرورة التصويت بالموافقة بأكثر من 50٪ من الأصوات بشكل عام ، كما ينبغي أيضا ان يكون تصويت الأغلبية بـ"نعم" في أربع ولايات على الأقل من ولايات أستراليا الست.

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