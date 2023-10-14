مظاهرة حاشدة في أثينا نصرة لشعبنا ورفضا لمجازر الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
أثينا / PNN / شهدت العاصمة اليونانية أثينا، مساء اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة دعت لها الجالية الفلسطينية في اليونان، نصرة لأبناء شعبنا ورفضا للمجازر الإسرائيلية في فلسطين.
وشارك في المظاهرة التي انطلقت من وسط العاصمة أثينا باتجاه السفارتين الإسرائيلية والأمريكية، الالاف من الاصدقاء والمناصرين اليونانيين والعرب وابناء جاليتنا الفلسطينية، مرددين الشعارات والهتافات المنددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤيدة لفلسطين وحق شعبنا بالحرية والاستقلال.
وتخلل المظاهرة كلمات عبر خلالها المتحدثون عن سخطهم إزاء الصمت الدولي من مجازر الاحتلال وانحياز بعض الدول وتبنيها الرواية الإسرائيلية الكاذبة.
أثينا-شهدت العاصمة اليونانية أثينا، مساء
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