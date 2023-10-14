مظاهرة حاشدة في أثينا نصرة لشعبنا ورفضا لمجازر الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) أثينا / PNN / شهدت العاصمة اليونانية أثينا، مساء اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة دعت لها الجالية الفلسطينية في اليونان، نصرة لأبناء شعبنا ورفضا للمجازر الإسرائيلية في فلسطين.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من وسط العاصمة أثينا باتجاه السفارتين الإسرائيلية والأمريكية، الالاف من الاصدقاء والمناصرين اليونانيين والعرب وابناء جاليتنا الفلسطينية، مرددين الشعارات والهتافات المنددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤيدة لفلسطين وحق شعبنا بالحرية والاستقلال.

وتخلل المظاهرة كلمات عبر خلالها المتحدثون عن سخطهم إزاء الصمت الدولي من مجازر الاحتلال وانحياز بعض الدول وتبنيها الرواية الإسرائيلية الكاذبة.

أثينا-شهدت العاصمة اليونانية أثينا، مساء

