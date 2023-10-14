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الأرصاد: المملكة على موعد مع تساقط الأمطار

10/14/2023 12:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية تميل الأجواء للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون لطيفة الحرارة في المناطق المنخفضة، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لتساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ،من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول مطري.





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