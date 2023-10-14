الأرصاد: المملكة على موعد مع تساقط الأمطار

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية تميل الأجواء للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون لطيفة الحرارة في المناطق المنخفضة، وتدريجيا تتكاثر كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة في ساعات متأخرة من الليل لتساقط زخات من المطر بين الحين والاخر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ،من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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