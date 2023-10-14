يديعوت : 26 ألف مستوطن يخلون بلدة سديروت في الغلاف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت الصحيفة ان عدد سكان سديروت يبلغ 36 ألف ، حيث قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق في منطقة الوسط خشية تكرار سيناريو اقتحامها من قبل مقاتلي القسام.
ونقلت الصحيفة عن أحد مستوطني البلدة ويدعى " دافيد ابو حصيرة" قوله بأنه قرر ترك البلدة بعد تحولها الى بالغة الخطورة مع استمرار سقوط الصواريخ عليها ، حيث يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخشية من الأيام القادمة.
صفا
MENAFN14102023000208011052ID1107239554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.