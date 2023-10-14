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يديعوت : 26 ألف مستوطن يخلون بلدة سديروت في الغلاف

10/14/2023 12:09:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان غالبية سكان بلدة سديروت في غلاف غزة هجروها خلال الأيام الأخيرة.
وذكرت الصحيفة ان عدد سكان سديروت يبلغ 36 ألف ، حيث قام 26 ألف منهم بإخلاء البلدة وانتقلوا للسكن في فنادق في منطقة الوسط خشية تكرار سيناريو اقتحامها من قبل مقاتلي القسام.
ونقلت الصحيفة عن أحد مستوطني البلدة ويدعى " دافيد ابو حصيرة" قوله بأنه قرر ترك البلدة بعد تحولها الى بالغة الخطورة مع استمرار سقوط الصواريخ عليها ، حيث يعيش في البلدة منذ 66 عام ولم يتركها في أي من الجولات السابقة إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل وذلك على ضوء اقتحامها والخشية من الأيام القادمة.

صفا


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