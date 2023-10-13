Saturday, 14 October 2023 08:07 GMT

13 مليون موظف يستفيدون من تعديلات الضريبة على الدخل

10/13/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Youm7) يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامه غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازن ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.



ويأتى مشروع القانون لزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.



وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:


- تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.



- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.



- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة.



وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكدت أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه أي 9 آلاف جنيه، ويستفيد بها محدودي الدخل، وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة إنه يستفيد من تعديلات هذا القانون 13 مليونا بالقطاعين الخاص والعام.












MENAFN13102023000132011024ID1107239540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث