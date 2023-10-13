العراق وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى غزة

MENAFN - Youm7) بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الجمعة- أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة العراقية والفرنسية، وضرورة المضي بخطواتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأضاف: "كما ناقش اللقاء جهود التهدئة في المنطقة"، مؤكداً ضرورة اتخاذ الدول الصديقة ومنها فرنسا خطوات لتخفيف حدة التوتر والتصعيد، وأهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة وفتح قنوات للإغاثة.



