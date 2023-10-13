العراق وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى غزة

(MENAFN
- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غزة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الجمعة- أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة العراقية والفرنسية، وضرورة المضي بخطواتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وأضاف: "كما ناقش اللقاء جهود التهدئة في المنطقة"، مؤكداً ضرورة اتخاذ الدول الصديقة ومنها فرنسا خطوات لتخفيف حدة التوتر والتصعيد، وأهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة وفتح قنوات للإغاثة.
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