الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى قطاع غزة وصل إلى مُستوى خطير جديد

MENAFN - Youm7) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،الجمعة، إن انتقال أكثر من مليون شخص في غزة، "عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أماكن إيواء أمر خطير للغاية وقد لا يكون ممكنا في بعض الحالات، مشددا على أن الحرب لها قواعد.

وأضاف جوتيريش - حسب موقع أنباء الأمم المتحدة - أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد، وأن المستشفيات في جنوب غزة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية ولن تتمكن من استقبال آلاف المرضى الجدد من الشمال.

ووفق الأمين العام فإن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشيرا إلى استشهاد 11 من العاملين في المجال الصحي أثناء تأدية عملهم، ووقوع 34 هجوما على المنشآت الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن قطاع غزة بأكمله يواجه أزمة مياه، إذ لحقت الأضرار بالبنية الأساسية مع عدم توفر الكهرباء لمحطات الضخ وتحلية المياه.

وأكد الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة.

وشدد الأمين العام على الحاجة لضمان الوصول الإنساني الفوري بأنحاء غزة، لإدخال الوقود والغذاء والماء لكل المحتاجين. وقال: "حتى الحرب لها قواعد".



