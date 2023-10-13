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الرئيس الفلسطينى يتلقى اتصالين هاتفيين من ولى عهد البحرين ورئيس وزراء كندا

10/13/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Youm7) تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، اتصالين هاتفيين من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.

وأطلع الرئيس الفلسطيني ولي عهد البحرين على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة وقفه، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود، ورفض أي مُخططات إسرائيلية لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع.

وأشار أبو مازن، إلى أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

ومن جانبه، أكد ولي العهد البحريني ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وتناول أبو مازن خلال الاتصال مع رئيس الوزراء الكندي، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، وقال إن تهجير الفلسطينيين من القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية ، داعيًا ترودو إلى ضرورة توفير الحماية للجالية الفلسطينية في كندا من المضايقات والتهديدات التي يتعرضون لها.








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